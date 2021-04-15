【愛傳媒鼎震繼專欄】氣象局局長鄭明典經營臉書眾所周知，現在臺灣中南部碰到近三十年來最嚴重的旱災，鄭局長接連兩次在臉書上貼出預測圖，預報梅雨什麼時間可能出現，接著平面媒體一窩蜂轉發成新聞，彷彿欽天監神算子說話了，急著替老百姓分憂解難的樣子。

氣象局發佈預報是本份，但是應該是官方鄭重發佈。如要接受新聞媒體採訪，牽涉到未來的預測，也應該是內部商討，思考分辨取得一致說法後，統一對外發布。現在竟然透過局長的臉書，這算什麼？鄭局長用網紅作法，圖的是什麼？增加氣象局曝光度？讓民眾多關心天氣？還是為經營自己的名聲？

談談什麼是網紅心態？隨著網路上臉書、YouTube、推特等社群媒體的發展，呼應多數人喜歡表演，喜歡看秀、看熱鬧，於是乎出現許多社群版主，拋出許多有趣主題，有時加上自己跳進去演出，呼朋引伴好不熱鬧。一般大眾這樣做就罷了，但是我們的政府上從總統、政務官，下到各局處首長，一個個都在利用社群平台表演，美其名接地氣，實則多數上行下效，滿足自身表演慾望。更糟糕的情況是，拉幫結黨取暖，並用網路相關媒介打擊異己，偵察隱私。

我不反對公部門經營像臉書這樣的社群網站，但是既然是公部門，就要像個樣子。是讓民眾在真正需要時，可以利用網站資訊取得幫助。最明顯的例子就是最近事情大條的台鐵與交通部，試問有幾個人，在太魯閣號出大災難前，能非常快速找到台鐵的緊急通報電話？很可惜的是，前陣子台鐵網頁裡充斥的都是替前局長張政源打新書廣告的消息，全都是台鐵找來一群鐵道粉絲在討論自封為「最美區間車」的車頭與車廂。即使到現在，還在出動網友帶風向，討論建置鐵路博物館必要性等事情。

回到氣象局鄭局長的梅雨發佈。試問有幾個人真的懂梅雨是什麼？鄭局長放的圖是在說什麼？他自己刻意不說，是不是在規避卸責這個預測不是官方的說法？相信氣象局的梅雨預報，絕不是只看這張圖就做出，也不會是只看這個指標。科學上有許多的指標都是必要條件，而不是充分條件，白話說就是，梅雨發生時一定會看到這個指標；但是看到這個指標，梅雨不必然發生。更不好的風氣是，他以局長之尊，當然可以掌握到一些大眾沒有的資訊，如果拿來當成自己表演道具，這種心態實不足取。

最後，也要奉勸大家，網路上的確能取得很多像速食麵一樣的資訊，但是，你真的懂多少？經營的版主又能懂多少？為什麼你的生活要依賴這些速成資訊？所以，所以，不是信譽卓著出版者所發佈的網路資訊，大家姑妄看之就好，太認真你就輸了。孔老夫子說過：「君子群而不黨！」奉勸執政黨、政府部門當官的，別再自戀作秀，呼群引伴來搞黨同伐異。

作者為博士、蹇解篇專欄作家。

蹇、解，為易經卦象。蹇為前有阻礙、阻難。既有阻難不通之處，當然需要「解」決。取易經兩卦象，以示目前國家社會所遭逢的困境，應如何解決之道。

鼎、震二字，依易經，鼎，合眾人之力；震，震聾發聵。國家大事，需要大家合作關心，以震聾發聵、監督政府。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

照片為中央氣象局官網截圖

(中時新聞網)