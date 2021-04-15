勞動力發展署中彰投分署推動「青年職得好評試辦計畫」，協助15-29歲連續失業6個月以上青年釐清自己職涯目標，並協助媒合工作，尋職成功穩定就業3個月後，可獲得3萬元尋職就業獎勵金；因應新冠肺炎於去年1月15日以後退伍仍未就業青年，可在今年6月底前申請，就有機會找到工作並獲得獎金。

中彰投分署指出，「小瑄」大學畢業後，曾在青年旅館從事櫃台服務工作，也曾前往澳洲打工，回國後對未來職涯感到迷惘；即到中彰投分署台中就業中心尋求協助，就服員運用「青年職得好評試辦計畫」，先藉由職涯諮詢、心理測驗、能力強項等牌卡相關工具，協助小瑄自我探索及釐清職涯方向。

中彰投分署並運用自行研發的職涯諮詢工具「哈利找伯樂」，與小瑄共同進行能力盤點、整理過去求學及就業經驗後，發覺小瑄對於客戶應對接待、溝通協調特別擅長；喜歡與人接觸、獨立細心的性格，加上自身的外語優勢及參與職業訓練所學到的網路電子商務等專業，讓小瑄更明瞭自身競爭優勢及未來的求職方向。

就業服務人員與小瑄共同擬定職涯規劃、並提供履歷健診及面試演練，終於幫助小瑄順利獲得美商特約經銷公司的職務，從事國外業務工作，負責自己擅長的外銷業務聯繫、網站經營維護及相關行政工作。目前小瑄已穩定就業超過3個月，工作適應良好，並已領取3萬元的尋職就業獎勵金，成功走出個人職涯新舞台。

中彰投分署長林淑媛表示，青年職得好評試辦計畫鼓勵青年前往就業中心，透過專業諮詢人員提供深度諮詢、透過心理測驗、能力強項等牌卡相關工具，完成客製化的「工作卡（職涯履歷表）」並擬定階段性的職涯規劃；就業中心還提供履歷健診、面試技巧演練等服務，協助青年行銷自我，順利進入職場展開屬於自己的新人生。

(中時 )