主演《魔蠍大帝》、《玩命關頭》等賣座大片的男星巨石強森(Dwayne Johnson)，身為前WWE選手的他，以渾身肌肉與燦爛笑容聞名，是當今好萊塢最紅的動作片男星之一，而與他的外型呈反差，巨石強森下了戲之後就是個不折不扣的女兒奴，而最近他的硬漢之心卻被3歲愛女Tia所傷，因為Tia迷上水行俠，還說偶像比自己老爸酷。

巨石強森家有3千金，與前妻所生的老大西蒙亞歷山卓，原本要走新聞業的她最後決定繼承爸爸衣缽，18歲時選擇成為WWE選手，巨石強森受訪時難掩激動，表示對女兒的決定感到很開心與榮耀，而西蒙亞歷山卓的選擇，最大的意義是讓強森摔角世家的名號延續，她在去年正式跟WWE簽約，成了第四代接班人。

而除了西蒙亞歷山卓，巨石強森還有2個女兒，最小的Tia今年才3歲，但最近Tia有些改變，對老爸的信仰明顯鬆動，他昨天貼出與小女兒一同觀賞《水行俠》電影的片段，只見Tia看得目不轉睛，突然說：「你有看到水行俠對那男人做了什麼嗎？」，讓巨石強森心頭一緊，連忙問：「是爸爸最酷還是水行俠？」，結果Tia秒選後者，讓巨石強森大翻白眼，敷衍附和：「對啦他很酷啦」。

不久後，巨石強森又貼出一張女兒看著畫作的照片，吐露：「事情變得太荒謬了」，表示Tia堅持生日當天要邀請水行俠來共進早餐，這事當然沒成，接著Tia要他爸畫水行俠的畫像，因為她要錶框掛在房間，讓巨石強森大傻眼，表示這檔「不尊重的事情」要是繼續下去，「黑亞當(巨石強森飾演的新角色)就要去抽水行俠的屁股了」。

Tia生日當天接到「水行俠」傑森摩莫亞的視訊電話，用崇拜跪姿聆聽偶像說話。(取材自巨石強森IG)

但巨石強森終究是個女兒奴，即便女兒迷上別的硬漢，對老爸的信仰已然動搖，他仍希望孩子幸福快樂，於是拜託水行俠飾演者傑森摩莫亞跟Tia來通視訊通話，祝小粉絲生日快樂，只見小Tia跪坐在椅子上專注聆聽偶像的祝福，畫面超級可愛，巨石強森也公開跟傑森摩莫亞致謝，「謝謝你讓我女兒過了一個最棒的3歲生日」。

(中時新聞網)