台灣電商隨著疫情的緣故，不管在海內外都一樣活躍蓬勃，像天貓淘寶海外繼上月推出期間限定的「台灣跨境包郵專區」免運免稅優惠以後，今（22日）再宣布在台推出「跨境合單雙北2日達」服務，讓雙北的消費者在每天中午12時前完成合單後，即能在2個工作天內收到商品，更祭出「晚到必賠」的超時即主動賠付人民幣20元體驗物流紅包，以及包裹遺失、損壞即會賠付3000元人民幣上限的「包裹賠付」承諾，為亞太區首次及唯一推出的服務，希望讓台消費者更能靈活使用天貓淘寶。

天貓淘寶海外將於26日起推出「跨境合單雙北2日達」，消費者在完成合單後，雙北地區即可在2個工作天內收到商品，更獨家在台推出「晚到必賠」承諾。（天貓淘寶海外提供）

而亞馬遜全球開店在台也滿4周年，今同步也公布全新Connect Taiwan計畫，因觀察到亞馬遜上台灣賣家的數量是4年前的3倍，截至目前更已向台灣賣家開放13個站點，涵蓋北美、歐洲、日本、澳洲等地區國家，而有超過20%賣家都拓展至海外，且商品深受海外消費者歡迎，因此亞馬遜全球開店希望持續幫助台灣賣家，不僅做到數位轉型，更能讓產品能推廣至外地，未來也能在海外打造「MIT＝品質」的優勢概念。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬，首度公布台灣出口跨境電商發展趨勢，發表Connect Taiwan計畫。（亞馬遜提供）

而目前台灣也有不少電商品牌，都陸續協助在地傳統產業開始陸續達到數位轉型的目標，像來自新加坡的蝦皮購物更把台灣特色的商品，推廣至其他國家的蝦皮購物平台上販售，當中以台灣的食品、伴手禮最受歡迎，而PChome也早於2015年跨足泰國，PChomeSEA總經理蔡文雄更以「台灣商品，品質好，價格動心！」為主打，看準台灣商品的優勢，去年起更一口氣進駐5個國家，期待真正做到「貨出去、錢進來」的目標。

(中時 )