台灣開放1萬劑AZ疫苗提供有出國工作、求學需求的民眾自費接種，希望可以提升疫苗施打量能。有媒體針對「即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會去施打嗎？」進行網路民調，截至23日晚上10點，有29.01%的網友表示，再觀望一陣子；27.78%則表示想打疫苗，但不想接種AZ疫苗，希望等其他疫苗來了再說。

《NOWnews》針對「即日起開放商務、出國工作、留學及就醫等民眾自費施打AZ新冠疫苗，若您有這類需求，您會去施打嗎？」進行網路民調，截至23日晚上10點，29.01%的網友表示，再觀望一陣子；27.78%想打疫苗，但希望等其他疫苗；26.54%則表示不想施打，認為戴口罩、小心點就好了；16.67%的人表示願意施打，認為打了感覺比較安心；

另該民調也問到「近來包括日本、歐洲、美洲、印度的新冠疫情持續升溫，除AZ疫苗外，嬌生疫苗也傳出少量血栓案例，您是否會擔心疫苗可能的副作用？」達68.52%的網友擔心，不打沒事，打了萬一有事怎麼辦？22.84%的人則表示不擔心，注意避開可能的敏感族群，機率其實很低；8.64%表示不知道／沒想過 。

該民調還針對「日本傳出首批接種疫苗的醫護人員確診新冠肺炎，比例僅占0.01%，也就是萬分之一」進行網路民調，59.26%的網友認為疫苗不是仙丹，這比例已經很低了；29.01%的人會擔心自己剛好是那一個；11.73%則表示不知道／沒想過。

民調最後問到「指揮中心應該全面開放一般民眾也可以自費接種AZ疫苗？」35.8%的網友認為應該全面開放，現在施打機率那麼低，再不打就要過期了；29.63%的人認為應該，但全面開放前，應該先讓更多公費接種族群先施打；17.9%認為「不應該，因為我不會去接種」；9.88%則認為「不應該，比我更需要的人還很多」；6.79%的人表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)