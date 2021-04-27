劉詩詩、吳奇隆是演藝圈著名的模範夫妻檔，小倆口在2015年結婚，並在前年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口，而總是對私生活低調的劉詩詩，近日則罕見分享2歲兒子的育兒生活，字裡行間散發滿滿母愛。

34歲劉詩詩近日擔任雜誌的5月號封面人物，劉詩詩接受《時裝LOFFICIEL》專訪時，也罕見分享2歲兒子步步的生活日常，劉詩詩表示，當步步跌倒受傷時，她會靜下心來告訴兒子「這樣磕著是不是痛痛？」劉詩詩教步步學會面對，而不是小孩跌倒後，她就急著把東西移走。

劉詩詩認為，跌倒在所難免，主要是要學會避免和應對處理，劉詩詩噴母愛說：「他終究要面對的，不能說把路障都掃清了」。而自從有了孩子後，劉詩詩每天都和兒子相處在一起，回憶這2年的育兒生活，劉詩詩則用「甜蜜」2字來總結這段親子的相處時光，劉詩詩字裡行間散發滿滿母愛。

劉詩詩、吳奇隆在2015年結婚，並在前年生下兒子「步步」，幸福組成一家三口。（圖／取材自北京稻草熊影視微博）

劉詩詩在前年4月產下兒子「步步」，經過半年坐月子、休息調養後，她也在同年10月產後復出，劉詩詩並在去年接連演出電視劇《親愛的自己》、《流金歲月》，雖然作品的評價兩極，不過天生麗質的劉詩詩，則是屢次以瘦美的纖細身材成為話題，34歲的劉詩詩依舊是氣質女神一枚，舉手投足俏麗、仙氣爆棚，完全不像是一個孩子的媽，說劉詩詩是辣媽，一點都不為過。

(中時新聞網)