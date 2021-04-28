歐盟等國積極推展「疫苗護照」，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，將展開試辦計畫。未來在國內外接種過2劑疫苗者，過1個月後就可以申請，居家檢疫天數減為7天，計畫已經簽核中，最快5月中旬可開始試辦，初期每天限額百人之內。入口網站《YAHOO》針對「疫苗護照有譜，如果疫苗護照可作為旅行通行證，你會因此打疫苗嗎？」進行網路民調，截至晚上6點半為止，有59.7%的網友表示會去打疫苗，32.5%則表示不會。

根據《YAHOO》針對「疫苗護照有譜，如果疫苗護照可作為旅行通行證，你會因此打疫苗嗎？」所作的網路民調，截至晚上6點半為止，已有1.2萬人投票，42.4%的人表示「應該會」，17.3%的人表示「一定會」；21.0%的人表示「應該不會」、11.5%表示「一定不會」；7.8%的人表示不知道／沒意見。

另外，該民調還問到「機組人員確診案例擴大，你認為機組人員的檢疫規範要調整嗎？」60.4%的網友認為要更嚴格、31.0%認為維持現狀，8.6%則表示不知道／沒意見。

台灣、帛琉旅遊泡泡已於4月1日出發，新加坡也提議與台灣建立航空旅遊泡泡及相互承認疫苗接種證明。該民調也針對「你認為台灣旅遊泡泡政策，需不需要擴大至商務往來用途的國家或城市？」進行調查，18.5%的人認為「一定要」、19.1%的人認為「應該要」，18.3%的人認為「應該不要」、33.2%認為「一定不要」，10.9%的人表示不知道／沒意見。

(中時新聞網)