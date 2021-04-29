松山分局長林志誠於22日記者會上稱，黑衣人16日在鬧事當下即自行悔過，立下悔過書。（圖／民眾提供）

台北市政府警察局松山分局一樓的中崙派出所本月16日遭黑衣人衝入鬧事，案件發生引爆警方滅證疑雲，今日中崙派出所正、副所長許書桓與顏森敏於北市議會進行專案報告，顏說，鬧事黑衣人立下悔過書的時間為21日晚間，但松山分局長在22日事件爆發時，初次記者會上稱，黑衣人於事故發生當日即寫下悔過書。兩方說法產生出入。

松山分局中崙派出所正、副所長許書桓、顏森敏今（29日）前往台北市議會針對「0416松山分局執法爭議事件真相」進行專案報告，會上顏森敏稱，當時他協助壓制鬧所的黑衣人，而黑衣人疑似是看到臉書專頁「靠北警察」20日所發出的爆料文，才於21日晚間主動前往派出所寫下悔過書。

實際上，松山分局長林志誠於21日的首次記者會上公布內部調查結果，林志誠說，楊姓督察教官於15日下班後參加餐敘，飲酒後與民眾發生爭執，遂一路尾為楊教官衝入分局，過程中不慎撞掉電腦，另外一名同行民眾則立刻道歉，並自行寫下悔過書，承認與友人酒後失態，思慮不周，並向警方道歉。

檢視中崙派出所副所長顏森敏、松山分局長林志誠的說法，可發現兩方說法明顯有出入，社會輿論更針對此盲點臆測，猜測悔過書的真實性，更懷疑是警方為求事件化小才出此「悔過書」計策。

除了悔過書說法有出入外，監視器消失的真相也於27日曝光，松山分局林志誠21日說，事發監視器影像湊巧遇上停電，因此沒有記錄到，而台北市警察局長陳嘉昌27日於議會上坦言，監視器畫面是遭許書桓刪除，今日許書桓則在議會上認了，是不想害人，也怕造成長官困擾，才選擇私了自刪影片，並向全國大眾致上最深沉的歉意。

(中時新聞網)