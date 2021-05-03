中央氣象局表示，周三(5日)鋒面過境，天氣轉趨不穩定，除了北台灣有局部短暫陣雨外，午後雨區擴大，中部地區、花東地區及南部山區也將轉為局部短暫陣雨的天氣，其他地區雲量增多；降雨加上鋒面通過後轉為東北風，北部、東半部高溫將略降1、2°C，鋒面影響時間不長，晚上之後西半部降雨減少，剩東半部仍有局部短暫陣雨。

氣象局指出，明天(4日)大多為多雲到晴，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨；白天氣溫稍微上升，西半部高溫30至33°C，東半部高溫約28°C左右，各地早晚低溫約22至25°C。此外，金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，恆春半島及東北角沿海空曠地區有較強陣風。

氣象局預測，周四、周五(6日、7日)天氣趨於穩定，東半部地區有局部短暫雨，西半部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周六、下周日(8日、9日)另一波鋒面來到台灣北部海面，北部及東半部出現局部短暫雨的機率提高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周一(10日)各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。11日至13日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

(中時新聞網)