新冠肺炎疫情延燒，林口康橋國際學校因有學生確診停課至5日，新北市教育局長張明文4日前往學校關心復課情形時表示，即日起若各校要辦理大型活動，將延續秋冬防疫規定，全程戴口罩、禁止飲食、落實人數管控。

新北市教育局表示，康橋4月28日配合衛生單位進行疫調採檢作業，學校停課改採遠距教學至5日，1日晚間採檢結果出爐，全數為陰性，全校師生皆可於5月6日返校上課。

張明文表示，去年疫情爆發以後，林口康橋國際學校全校師生即進行遠距教學演練，本次學校自接獲停課訊息後，立即成立應變群組，並製作遠距教學操作說明，16小時內整合線上教學資源；行政同仁則扮演親師間溝通橋樑，隨時提供專業諮詢，線上入班掌握師生授課與學習情況，是遠距教學典範。

張明文今前往學校了解校園環境，了解學校日常的防疫措施，包含停課期間追蹤師生健康情形、洗手用品設置是否完善、教室有無備妥防疫用品、課桌椅擺放的規劃及學生入校後量測體溫作業等，並實地檢視防疫物資的整備情形，確認耳(額)溫槍、洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等物資儲備數量是否充足。

林口康橋國際學校小學部校長楊士賢表示，為迎接5月6日復課，學校已積極執行定期消毒作業、停課期間亦每日請師生回報健康狀況，將嚴守「3級防護」與「健康5原則」，課室內將採個人座位為單位，取消小組座位形式，保持適當距離。

5月底前校方會調整大型集會與活動，採取分場次、線上辦理、延期或取消等形式，且學生在校期間不邀請家長入校參與活動，避免群聚。

教育局表示，近期疫情升溫，已請各校務必加強防疫意識，落實防疫工作，以保護師生健康安全。若有大型活動，事先評估風險及必要性，如評估持續辦理，則延續依秋冬防疫專案規定，應全程配戴口罩，除補充水分外禁止飲食，並進行人數總量管制控管及實聯制，市府亦會隨時視疫情狀況針對防疫措施進行滾動式調整。

(中時 )