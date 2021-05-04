美式賣場好市多（Costco）引進國外知名品牌商品，提供優惠的價格販售，深受不少民眾喜歡，而好市多自有品牌「科克蘭（Kirkland Signature）」也做出口碑，不只曾被瘋搶的衛生紙，許多食物也是會員最愛。近日有位資深會員指出，好市多一款10多年前的曾讓她愛不釋手的「療癒雪糕」，近年竟悄悄回歸賣場，一項改變更讓她直呼，「超邪惡！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上透露，十幾年前好市多自有品牌曾推出一款「療癒雪糕」，是她當年每次逛完賣場的必買商品。但不知為何，有天卻突然在熟食區消失，直到這幾年才又在賣場上重出江湖，還改為盒裝販售，導致一次都要買很多，讓原PO直呼「超邪惡」。

原PO指出，這款「香草巧克力杏仁雪糕」外面是巧克力脆皮，比市售的雪糕都還厚，杏仁又很大塊，吃起來還有濃郁奶香。「真的又愛又恨啊！雖然名氣沒有GODIVA大，但卻深深得我心，真心覺得更香濃好吃，推薦給螞蟻人。」原PO希望這款雪糕未來不要再停賣，並坦言，「雖然很愛唸，卻是一直以來我人生極重要療癒系食品之一」。

網友指出，這款巧克力雪糕目前在賣場冰品區可以購買，但從前在熟食區卻是現做販售的。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

貼文一出，不少鐵粉留言，「這個好吃冰箱必備」、「這個很好吃很可怕，真的會停不下來 」、「在熟食區賣真的太懷念了」、「在我眼裡這款Kirkland巧克力脆皮雪糕才是極品，經濟超值的好物」。網友指出，這款巧克力雪糕目前在賣場冰品區可以購買，但從前在熟食區卻是現做販售的。「十幾年前是點餐後，才撕開雪糕包裝，整支浸進巧克力醬，拿起後立刻埋進碎堅果中，拍緊再交到客人手上。超好吃！」

(中時新聞網)