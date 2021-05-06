彤彤、大牙、Apple上《聽媽媽的話》分享生活轉變。（年代MUCH提供）

已轉大人的「黑澀會美眉」大牙、彤彤、Apple，近日上年代MUCH《聽媽媽的話》暢談輕熟女生活。彤彤去年生下一女，自爆生完後第一次和閨蜜約歡唱，一口氣唱了8小時忘記擠奶，胸部硬得跟石頭一樣，閨蜜竟直接在包廂幫她擠奶，導致她內衣全濕。而Apple和帥氣牙醫男友穩交，感情甜蜜，男友的臉書卻被瘋狂女網友留言：「如果可以的話，也想當妳女朋友。」讓Apple不可置信大喊：「居然有這種人！」

彤彤去年產下一女，三月補辦婚宴升格為幸福人妻，雖然現在有女萬事足，但她坦言剛得知懷孕時，在婦產科嚇到大哭：「本來很喜歡小孩想當媽媽，但心理上還沒做好準備，就覺得完了，我的人生要完全不一樣了。」彤彤當媽後第一次放風，約閨蜜歡唱8小時，嗨到忘記擠奶，胸部硬得像石頭，閨蜜見狀竟直接在包廂幫忙擠奶，讓她內衣濕一片。婚後彤彤和公婆同住，難免有寄人籬下的感覺，生活習慣很不一樣，需要互相配合：「以前都是一個人生活，現在住一起，不能穿內褲跑來跑去了。」

一向很夢幻的Apple穩交帥氣男友感情甜蜜，她對婚姻家庭很有憧憬，即便聽完彤彤的故事，還是想生孩子且認為自己能夠跟公婆同住，小禎搞笑說：「有些人就是結婚之前，會講出不知道自己在講什麼的話。」直接戳破她的粉紅泡泡。

Apple也透露和男友公開戀情後，會有酸民留言唱衰，甚至有瘋狂女網友到男友臉書留言自薦當小三，讓她不可置信大喊：「居然有這種人！」不過歷經大風大浪的小禎，聽到這番言論，忍不住冷笑Apple的天真：「來跟姐姐聊個三天三夜如何？」連大飛也忍不住搖頭直問：「請問妳是一直住在天上嗎？」

(中時 )