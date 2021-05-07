蔡詩芸（Dizzy Dizzo）日前推出新單曲〈Tides〉，特地邀來高爾宣合唱，她直言創作時就直覺想到高爾宣，覺得這首歌非他莫屬，適合他的聲音，對於成品非常滿意，大讚表現跟唱法相較過往音樂非常不同，她形容：「希望讓樂迷聽到平時不會看到、聽到的高爾宣樣貌，我們嘗試、突破風格，做音樂不一定要符合市場的期待，這首歌編曲溫和，但旋律偏快，不用唱得要求完美，而是要在唱腔呈現出態度個性。」

高爾宣說：「在台北時裝周上認識Dizzy Dizzo，那時候就有稍微聊到之後會找我featuring一首歌，我覺得會是一個很特別的嘗試，所以就很開心地答應，這首歌完全不在我舒適的音域圈，所以一開始很難適應也覺得唱得不是很理想。但混音師太厲害，把我的聲音調得很好聽，我也覺得滿意外的，很特別的作品覺得很cool。」

母親節即將來到，她說這張專輯的主軸就是：「致女性」。自己當上媽媽之後覺得當媽媽好辛苦，當然也是甜蜜的負擔。今年母親節會和家人一起過，在這有疫情的時刻，家人可以團聚在一起特別的重要。覺得自己的媽媽是superwoman，期待自己也跟媽媽一樣有氣質、自己的事業。

(中時 )