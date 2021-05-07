記憶體模組廠十銓(4967)總經理陳慶文表示，預期第二季DRAM現貨價再漲10~15%，公司的低價庫存效應持續，毛利率可望持穩於第一季的水準。今年公司全年營收目標92億元；此數字將再創新高，相較去年的75億元成長約達22.6%。

十銓公布4月營收6.11億元，年增12.93%，2021年1~4月營收25.25億元，年增20.9%，月銷量創近4個月新高，上半年高速儲存、雲端伺服器等需求強勁，再加上PC/NB需求未減，使T-FORCE產品線出貨上升，月增17%。

十銓今日舉行法說會，針對第二季展望，總經理陳慶文表示，第二季業績預期不會比第一季差；因公司於去年第四季起開始備庫存，隨著第二季DRAM價格預估再漲10~15%，公司毛利率可望持穩於第一季的約18%。目前公司庫存有70%為DRAM，目前市場缺貨的控制IC也在先前事先備好，足以因應。

十銓看好記憶體產業向上，不擔心缺貨，目前庫存達31億元，有助獲利持續向上成長。

十銓今年展望樂觀，公司營收力拚90億元之上，達92億元，相較去年的75億元成長約達22.6%，也再創新高。另針對目前新的奇亞幣挖礦熱潮，公司表示礦工因應挖礦之最大效能，帶動SSD及DRAM需求。

十銓科技已公布第一季營運報告，2021年第一季合併營收達19.13億元，年增23.69%，毛利率18.63%；營業淨利1.89億元，稅後淨利1.66億元，季增6.2倍，年增9.95%，基本每股盈餘(EPS)2.16元。

十銓第一季DRAM占比為30%、Flash產品占25%，代工及客製化工控/SI占11%，電競、行動周邊等策略性產品占比為34%。

依市場觀察，受奇亞幣題材激勵，拉起一波高容量HDD、SSD硬碟採購潮，十銓4月份SSD銷量較去年同期增長逾七成，董事長夏澹寧樂觀看待迅速竄紅的奇亞幣，短期內SSD可望受惠礦工掃貨，讓原本即為漲勢的記憶體繼續拉升，長期而言，高速大容量SSD將是未來趨勢。

十銓持續強化競爭優勢並創新研發，以品牌、電競與工控產品健全擴充，鎖定5G、AI、高效能運算(HPC)、邊緣運算等商機；公司認為，若未來全球疫情紓解，5G商機才剛要爆發。

(時報資訊)