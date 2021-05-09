今天（9日）是一年一度的母親節，不少藝人都曬照過節慶祝，而有運動習慣的女星佩甄（李佩甄），稍早則在網上發文：「母親節也是要跑起來」，只見佩甄豪曬辣照，她身穿低胸小背心、解放胸前深邃事業線，超有料身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

有「台灣好媳婦」美名的佩甄，以幽默談吐和爽朗個性，讓她擁高人氣，演藝事業跨足主持和戲劇，而樂於在網上分享生活大小事的佩甄，稍早則在網上曬運動照，只見她身穿黑色低胸小背心，解放深邃事業線，白嫩美肌全都露。

李佩甄在母親節不忘運動，辣曬運動照超養眼。（圖／取材自李佩甄臉書）

佩甄的辣照看不出她已45歲，身材超不科學，同時，佩甄也發文：「母親節也是要跑起來 #更好的自己 #母親節快樂」，藝人好友王彩樺、朱海君和朱志豪都應景祝她母親節快樂，網友也狂讚：「母親節快樂喔！女神」、「好美的身材」、「健康自然美」。

佩甄上個月曬身穿碩士服的跳躍照，開心宣布終於要從台大EMBA畢業了。（圖／取材自李佩甄臉書）

其實，佩甄不只是台灣好媳婦，她還是學霸一枚，佩甄在醫師老公王祚軒和一對子女的鼓勵下，並在2017年考上台大EMBA，還成為老公的「學妹」，佩甄之後也不時分享上課趣事，先前還曾穿薄紗洋裝上課引起討論，而佩甄也在上個月曬出碩士服照，她俏皮地躍宣布：「終於要畢業了」，獲得星友和網友狂讚，佩服佩甄不只有美國華盛頓州立大學的學歷，現在還有台灣最高學府的學歷，說她是學霸辣媽一點都不為過。

(中時新聞網)