中央流行疫情指揮中心祭出「清零計畫2.0」，召回所有華航機師檢疫，華航宣稱經估算僅會影響1成多的貨運運能，不過股價不埋單，盤中重挫超過半根停板，看在貨攬業者眼中更是哈哈大笑，笑問「只影響1成？是找長榮的機師來支援嗎？」

「清零計畫2.0」將機師全數召回檢疫，讓華航鬧空城計，幾近停飛邊緣，昨天下午消息傳開後，空運界一陣譁然，由於華航貨機數有21架，遠勝於長榮5架，加上疫情期間其他航空公司飛不進來，也很難經第三地轉運，對貨運衝擊難以預料。

貨攬業者估算，若陳時中想要14天清零，就是機師同時進、同時出，但在貨機數量是固定的情況下，同時出關對調派沒有幫助，就算拖到28天，也就是一半一半，對華航的運力都有5成衝擊，但華航卻辯稱只有1成影響，「不知道怎麼算的」。

相關人士透露，華航「幾近全面停飛」消息傳出後，衝擊高科技業出口，也成為第二季外銷最大變數，驚動交通部與經濟部，要華航再怎麼樣也要擠出運能，華航面對機師全部要被關情況下，也是走一步算一步，先拚這周的貨出去再說。

貨攬業者表示，華航的新聞稿寫得很有趣，「目前初步估算約影響1成多的貨運運能」，但時間不敢壓，推估是「這周」的運力僅影響1成，先把這周準備上飛機的貨運出去再說，下周開始則已停止收貨，盡可能避免機師全檢疫後的衝擊擴散。

航空業界笑稱，如果機師全數召回檢疫，運力還可維持9成，「那當年（罷工）會這麼慘嗎？」這個數據只是要安上頭官員的心，也要出口商、貨攬業者稍安勿躁，但這影響數連神仙都辦不到，除非「找友航來支援，那就看長榮航要不要了」。

(中時 )