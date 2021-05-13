近來台灣出現多名感染源不明的本土案例，疫情也進入社區感染階段，指揮中心宣布警戒升至第二期，演唱會、舞台劇等藝文活動都受到影響，對此，藝人郎祖筠在臉書發文抱怨「繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉」，引來大批網友撻伐，她隨後刪文仍止不住抨擊聲浪，昨(12日)深夜她也發文道歉了。

郎祖筠先是為自己日前的發言抱歉，表示不該因為心疼團員努力付出，而情緒性地公開發表不利防疫的文章，她已深深自省，眼看目前疫情嚴峻，一切以防疫最優先，她和團隊必定會配合指揮中心和各縣市政府的規定，希望能和大家一起攜手，平安度過這個疫情。

本人對於日前的發言，深感抱歉。個人不該因心疼團員努力付出，而情緒性地公開發表不利防疫的文章,造成大眾及媒體的關注，已深深自省。目前疫情嚴峻,一切以防疫為最優先,本人以及團隊必定全力配合防疫中心及各縣市政府的相關規定,期能與大家一起攜手，平平安安度過這個疫情.#勤洗手戴口罩 天佑台灣 由郎祖筠發佈於 2021年5月12日 星期三

郎祖筠經營的「春河劇團」，近日推出《救救歡喜鴛鴦樓》舞台劇，不過因為疫情的關係，表演場次受到影響，她11日在臉書發文，「防疫是很重要，但繼續打擊藝文團體，乾脆大家倒閉，都不要做了，努力掙扎、吃苦耐勞個屁」。

一番言論引來網友砲轟，她隨後刪文，並再次寫下長文解釋，因為劇團受到影響「發個文牢騷一下，就被罵個臭頭」，並對攻擊的網友喊話，「知道我們排練多久嗎？明瞭我們多少人在努力嗎？」

而除了演員外，行政人員也不眠不休地拼命宣傳售票，因為劇團沒有財團支援，全靠大家努力做藝文，她也忍不住直言：「至於如此這般對待嗎？」她感謝繼續暖心、給予支持鼓勵的觀眾，但她謝絕不分青紅皂白的謾罵，刪文是因為不想在這麽艱苦的狀況下再被霸凌，但過沒多久此篇長文也被刪除。

(中時新聞網)