南韓有許多偶像團體，無論男女都要維持高標準外貌體態，但男子天團Super Junior成員神童卻被視為例外，他能唱能跳能主持還會幫自己團體拍MV，因此他從不用為外表煩惱；不久前神童默默甩肉33公斤，近日他上節目透露減重原因，因身體出問題被醫師警告「可能死亡」，才改掉喝酒習慣，目前最怕的不是復胖，而是得復胖的話得面對網友酸言酸語。

據韓網報導，神童最近受邀出演談話性節目，原本長得圓滾滾又有喜感的他，前陣子突然瘦了許多，像是換了一個人，也讓眾人好奇為何突然減重；從變瘦後神童在公開場合都只說為了健康所以開始管理身材，這次他不隱瞞坦言「曾顏面神經失調」，甚至出現口眼歪斜的病狀，更被醫師警告「40多歲就可能有生命危險」。

神童從體重116公斤的高度肥胖者，瘦到目前83公斤，狠狠甩掉33公斤，幾乎是一個小學生的體重，讓眾人感到驚喜。(圖/ 摘自神童IG)

在聽完醫師一席話，神童決定為了身體健康，必須改掉先前各種對身體有害的習慣，他也大方分享減肥秘訣，「按時吃飯和睡覺，有規律的生活，腰圍就慢慢縮小，其他身體數值也漸漸正常」；另外神童補充說，「我以前喝燒酒可以喝5瓶，現在戒酒了，每天早上反而都覺得神清氣爽」。

不過，神童從體重116公斤的高度肥胖者，瘦到目前83公斤，狠狠甩掉33公斤，幾乎是一個小學生的體重，讓眾人感到驚喜外，其他人也問他是否擔心復胖，但他卻說復胖不可怕，「網友留言還比較可怕，像是『又復胖？』、『之後又會胖回來了啦』這一類」。

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(中時新聞網)