本土疫情大爆發，外界認為中央流行疫情指揮中心應由行政院長蘇貞昌接下指揮棒。對此，指揮官陳時中表示，不便評論這樣的事情。針對今將新北、台北升至第3級，心情是否更穩定？他表示，我想這都是一個挑戰。

行政院長蘇貞昌今午前晚指揮中心，他表示自己晚上接到本土疫情相關消息後，就找了部會首長，也和總統通電話，並在今早7點進行意見交換，8點和總統開會，總統對整個情形都有掌握，特別指示中央地方共同合作。對於雙北升至第3級，他表示，不要讓一個生活圈來來去去，鼓勵大家不要有跨區域的移動。

日前有媒體社論指出，近期的本土疫情是防疫政策失當所致，呼籲蘇貞昌接下指揮棒。今傍晚蘇貞昌離開指揮中心後，有媒體問及陳時中對指揮官換為蘇貞昌的看法，陳時中僅表示「我不便評論這樣子的事情」。

由於近期本土疫情連環爆，各地消毒、確診訊息頻傳。陳時中表示，今日院長（蘇貞昌）有指示指揮中心協商，針對疫情資訊的公布，訂出更進步的做法。本來疫情都是地方反映給指揮中心，也操作了1年多，該公布、不該公布大家都很清楚。指揮中心將授權地方公布確診資訊，統一規定發布時間，如此一來訊息傳遞的速度會更快。

陳時中表示，我也希望建立網站，地方政府公布了確診資訊後，可以隨時掛網，隨時查閱，記者若來請教，訊息的掌握可以很清楚。未來會授權地方政府，並訂定指引，讓地方上網站更新疫情資訊。後續如有特殊案例，指揮中心也會就分析的資料來做報告。先前各地爆出新個案，覺得指揮中心不願意講，但他坦言「其實不是這樣」，而是需要先把資料對好，若講錯也會對地方造成困擾。

(中時 )