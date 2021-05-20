女星楊丞琳不久前到大陸女團競演真人秀節目《乘風破浪的姐姐2》踢館，最後成功奪下第三名，圈粉無數，還和老公李榮浩甜蜜重逢；近期楊丞琳悄悄回台灣，卻遇到疫情升溫，今（20）日在社群PO出自拍照告白，卻自嘲穿著有點裸露，許多粉絲一看忍不住讚嘆「美得不合理」。

每逢520都能看到藝人或網紅在社群放閃或抱怨，楊丞琳今日稍早也在臉書和IG分享居家自拍照，向支持她的親友和粉絲喊話，「520這天，向你們說聲，我愛你/妳」；照片中看到她幾乎素顏的淡妝，對著鏡頭露出燦爛笑容，她也補充說，「細肩帶背心看起來有點裸露我知道，但天氣真的很熱，你們懂」。

楊丞琳曬出520自拍後，自嘲看起來有點裸露。(圖/ 摘自楊丞琳臉書)

有趣的是她自嘲裸露，女藝人李佳穎跳出來留言「可以更裸！我愛！」，楊丞琳也馬上在底下回覆，「那個要私約」，意外發現兩人好感情；而男星李易和女偶像王霏霏也大讚，「很漂亮欸」、「美人兒」。

楊丞琳居家自拍照也引起網友熱情留言，「封號甜心教主楊丞琳女神」、「女神我愛你喔，很熱穿這樣可以」、「裸露…一點都不會！穿在妳身上反而美」、「美成這樣合理嗎？」、「不老女神」、「怎麼連在家裡自拍都可以那麼美，不愧是女神」。

(中時新聞網)