女星梁家榕是演藝圈著名的美魔女代表，凍齡功力高超的她，多年前還以絕美素顏登上PTT表特版(Beauty)，而梁家榕日前則大方在臉書曬自己的素顏自拍，梁家榕不只臉上零皺紋，肌膚還透亮會發光，沒說還不敢相信梁家榕已49歲。

梁家榕日前在臉書曬出素顏自拍，她身穿紫色V領上衣搭被藍色小可愛，穿搭相當居家，保養有術的梁家榕，擁一張白嫩臉蛋和俏麗顏值入鏡，梁家榕的美肌和凍齡五官相當吸睛，氣色極好的她臉上零細紋、膚質白嫩會發光，絲毫不見歲月痕跡，也讓梁家榕舉手投足相當不科學，網友也紛紛給予好評「女神根本是高中生」、「真的很美」、「素顏更年輕呢！」、「少女感滿滿」。

梁家榕凍齡有術，顏值相當不科學。（圖／取材自梁家榕臉書）

由於近期疫情嚴峻，本土病例攀升，梁家榕曬素顏自拍的同時，也不忘呼籲要減少外出「不上班的時候要乖乖待在家⋯運動追劇、做吃的種蔥養花養草都好⋯不外出但也不要到親戚或朋友家去串門子喔！疫情越來越嚴重，醫護人員真的非常非常非常辛苦！！！醫療量能也會越來越緊迫！真的要靠大家一起減少傳播途徑！減少醫護的負擔！需要大家一起努力確實做好防疫才能恢復往日正常的生活」。

梁家榕是著名的演技派代表，她當年以花系列《太陽花》惡女「趙士芬」一角爆紅，梁家榕近年轉戰八點檔，表現依舊亮眼，而近年梁家榕接連則以凍齡顏值驚呆各界，也讓她成為美魔女代表。

(中時新聞網)