2個女兒拿起蠟筆互畫，兔寶把大人的衣服拿來改造一番。（資料照片）

疫情持續升溫，今天（21日）又新增312例本土個案，教育部周一已宣布全台學校停課至28日，不少爸媽叫苦連天，婚後育有2女的「金鐘視后」鍾欣凌，也不禁笑喊「每天跟老公都超崩潰」，透露在家一直吼小孩，「2隻活力充沛，吵翻天，希望疫情趕快穩定，這段時間除了感受到醫護和警消人員的偉大外，也好敬佩老師們，我才2個就快受不了欸。」

目前就讀小三的大女兒兔寶，每天跟著原本的課程表遠距上課，除了社團課取消外，「連游泳課老師都給看攀岩的影片，讓他們跟著一二、一二」。5歲的二寶則是超皮，前幾天都還會認真寫注音、算數學，後面開始要老媽威脅傳簡訊跟老師說，才願意乖乖坐下來完成作業，姊姊上網課時也都會跑進跑出，「一下子抓狗、吵姊姊，又跑去躲衣櫃，我都要幫忙支開她，剛剛又玩水玩到地上溼答答」，某天晚上鍾欣凌煮了花枝炒芹菜、竹筍湯，「他們之前說好吃，結果二寶竟然說『吃膩了』，害我當下真的很想一拳給她下去」。

鍾欣凌說這幾天雖然盡量不出門在家防疫，但大概2、3天冰箱沒有糧食，也會先準備好購買清單，趁中午快速外出超市採購，也意外發現有趣的食玩（食物玩具），便買了一些讓她們在家DIY消磨時間。前天晚上，2個寶貝女兒還拿起蠟筆互畫，將對方畫成花臉，更把大人的衣服拿來改造一番，之後穿上在家擺pose走秀，相當逗趣可愛。

從去年夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，到今年電影《揭大歡喜》、《當男人戀愛時》，馬不停蹄地工作，原本前幾天還要飛澎湖錄節目，「跟製作人、經紀人討論過後決定取消，現在覺得真的是個明智的決定，就應該乖乖待在家」，也希望這2周可以撐過去，回歸正常生活。

而對於日前憑藉《當男人》中蔡姊一角入圍台北電影獎最佳女配角，她開心表示「以前都覺得電影離有點遙遠，現在覺得比較有連結，終於可以稱作是『電影咖』了」，坦言其實之前對於電影有些害怕，因為不知道該如何處理大螢幕的表演，很感謝自己遇到這個團隊，讓仍在摸索中的她可以在一個很好的位置上，並且得到一個相當大的鼓勵，「好像可以繼續在大螢幕上努力看看」。

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(中時 )