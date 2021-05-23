男星馬俊麟前年經歷與王瞳拍戲假戲真做，不倫戀事件重創兩人形象和演藝事業，隨著馬俊麟回歸家庭、王瞳和艾成結婚，才讓風波平息，而馬俊麟也在上個月回歸八點檔《多情城市》，並與老搭檔張家瑋合作，不過馬俊麟與張家瑋今（23日）卻被民眾直擊現身摩鐵，對此，張家瑋經紀人也做出回應了。

38歲馬俊麟自去年從八點檔《多情城市》離開後，他睽違10個月，終於重返劇組，馬俊麟在上個月回歸《多情城市》，並與老搭檔、「本土劇巨胸娜美」張家瑋再合作，不過根據《自由時報》報導，馬俊麟與張家瑋今早則被民眾直擊，一起現身林口某汽車旅館吃早餐，並透露兩人正在討論劇本，張家瑋吃完早餐就先離開了。

對此，張家瑋經紀人則表示，因為馬俊麟與張家瑋的家都住在萬華區附近，但因為疫情升溫，才會安排演員住在汽車旅館，再加上馬俊麟和張家瑋最近的戲份比較重，才會一起住，雖然只有2人住在同間汽車旅館，不過張家瑋經紀人也強調，全劇組都知道這件事，也強調，爆料完全是烏龍一場。

馬俊麟上個月以全新造型回歸拍戲，馬俊麟感謝公司給機會，讓他回歸表演工作，而馬俊麟和張家瑋上一次合作是2017年《幸福來了》，兩人已培養出默契，這回馬俊麟和張家瑋再合作，彼此心情都放鬆不少，兩人在《多情城市》是一對歡喜冤家，雙方也很期待角色發展。

(中時新聞網)