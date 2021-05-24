45歲舒淇近日參加陸綜《五十公里桃花塢》，節目邀請了包括名曲〈有點甜〉演唱人汪蘇瀧、曾演出夯劇《杉杉來了》、《溫暖的弦》的張翰、韓團Wanna One前成員賴冠霖，以及奧斯卡最佳導演趙婷的演員繼母宋丹丹等15位藝人，到北京50公里外的桃花塢共居21天。鮮少參加綜藝節目的舒淇也意外曝光私下逗趣的一面，讓網友看完後直呼「舒淇人不只美，怎麼性格也這麼好，被圈粉了」。

舒淇在節目記者會上，就默默站在角落，搞笑織毛衣送給記者，如此可愛的舉動，還讓關鍵字登上微博熱搜。該節目透過15人的日常生活與社交狀態，展現當代年輕人群體社交圖鑑、還原真實社交難題。舒淇被官方封為「社交教科書本人」，她作為第3位出場的嘉賓，登場第一句就先調侃相聲演員郭麒麟「你粉底怎麼那麼厚呀，你底打得都比我還厚了」，又問他是不是塗了最新流行的唇色，再和宋丹丹一起「逼婚」郭麒麟，要他大方一點向喜歡的女生告白，讓大家笑虧「彷彿看到過年回老家的我」。

而之後面對賴冠霖一抵達沒先打招呼，反而急著跟大家說自己被放鴿子一事，身為大前輩的她先佯裝生氣喊「沒禮貌，你應該先跟我打招呼」，最後又搞笑說「對不起就可以算了嗎？我原諒你」，機智化解尷尬局面。下集預告中，眾人吃完晚餐玩起遊戲，舒淇不僅連輸2局，贏了還一直手速太慢搶不到紅包，在被問及為什麼要繼續做演員時，舒淇也驕傲回「沒辦法，太紅了」，短短6個字笑翻全場。

(中時 )