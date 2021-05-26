本土疫情延燒，指揮中心今(26)日公布的確診個案中新增11例死亡，創下疫情以來單日新高。重症醫師黃軒提醒，除了戴好口罩、加強消毒外，別忘了身上穿的衣物也會殘留病毒，其中最容易沾到病毒的部位就是會和座椅接觸到的裙子和褲子，其次則是衣服的袖口和手肘處，呼籲外出回家後別急著躺床，最好先換下外出服，而且不要再放回衣櫥。

黃軒在方格子網站《VOCUS》撰文表示，依據美國Mayo Clinic專家研究，COVID 19病毒存留在紡織物上的壽命，取決於紡織物的材質是什麼，在室溫下，塑膠材質的外套或衣物，若沾到COVID19病毒，可能可存活4-5天。

重症醫師黃軒點出，出入公共場合，最容易沾到病毒的部位就是會和座椅接觸到的裙子和褲子。（示意圖／Shutterstock）

黃軒指出，出入公共場合，最容易沾到病毒的部位，就是坐下時會接觸到椅子的裙子和褲子，其次則是拿東西時容易碰觸到的袖口和手肘處，因此回家後千萬不要急著躺在沙發上或床上，最好將外出穿的衣物脫下來消毒清洗，不要再放回衣櫃中。

黃軒引述波蘭人在「Medycyna Pracy 」國際期刊發表的研究發現，較光滑的純人造纖維材質，如合成纖維、半合成纖維和絲綢纖維，比天然纖維材質如羊毛、麻布或棉料，不容易受到微生物污染。

不過，依據美國醫學教授Robert Amler指出，COVID19病毒滯留在衣服上的時間長短，和衣物毛孔多寡也有關。美國急診醫師Dr Janette指出，和純棉質料比較，聚酯纖維(Polyester) 和彈性人造纖維（Spandex)，由於較不透氣，容易使微生物一直活躍沾黏。

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(中時新聞網)