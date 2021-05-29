日本女星長澤雅美，擁有天使臉孔與傲人的F罩杯身材，奠定在演藝圈的女神地位，未料近來卻被爆出耍大牌的傳聞，甚至逼走許多經紀人，更有一名經紀人因為身心出現異樣，拿出診斷書要求調職。

長澤雅美今年出道20周年，預計推出紀念寫真與粉絲歡慶重要時刻，未料卻傳出耍大牌傳聞，根據日媒《週刊文春》報導，長澤雅美不僅對所有工作內容都要干涉，更傳出到大陸拍戲時，因為不滿意經紀人停車方式，居然當眾嚴厲說教，導致對方返回日本後就選擇離職，沒想到接手的經紀人也難以倖免，甚至連丟垃圾方式也被限制。

長澤雅美吹毛求疵的性格，接連逼走許多經紀人，公司隨後聘請到一位非常喜歡長澤雅美的經紀人，眼見兩人總是有說有笑，以為風波就此平息，未料該名經紀人去年拿出醫院診斷書，表示長澤雅美溝通方式讓人難以接受，長期工作下來導致身心都出現狀況，因此向公司提出要換藝人的請求，不過所屬的公司東寶藝能，尚未對此事做出回應。

雖然傳出耍大牌傳聞，但長澤雅美在戲劇方面仍繳出漂亮成績單，在有「日本奧斯卡」之稱的第44屆日本影藝學院獎，憑著在《母子情劫》中詮釋墮落放蕩的失職母親，讓她成功摘下影后頭銜，發表得獎感言時，表示雖然作品得到觀眾支持，但也不禁感慨礙於疫情緣故，很多人都無法拍電影，導致許多作品也都延期上映。

(中時新聞網)