《第三佈局 塵沙惑》，由莊凱勛、張榕容主演。（CATCHPLAY提供）

《第三佈局 塵沙惑》，由莊凱勛、張榕容與劉冠廷，大馬視帝李銘忠主演。（CATCHPLAY提供）

最新犯罪懸疑劇集《第三佈局 塵沙惑》今釋出首支幕後花絮「關於【第三佈局 塵沙惑】」，由導演洪伯豪率「三金級」莊凱勛、張榕容與劉冠廷，「大馬視帝」李銘忠、香港人氣男團「MIRROR」的成員邱士縉首次曝光幕後拍攝祕辛。

面對現在的艱難疫情，在宣傳作品的同時，莊凱勛、張榕容與劉冠廷仍不忘齊聲提醒觀眾「勤洗手、帶口罩、保持社交距離做好自我防疫」。

幕後花絮影片中，除了一睹多位重量級演員在拍攝現場極具表演張力片段，導演洪伯豪也透露：「塵沙惑是借用佛教名詞，象徵人世間的煩惱就如同恆河旁的三千粒塵沙，如此的多又這麼的細；因此將這個概念引申到劇本，其實就是述說人心。」

眾多參與演出的大牌演員也各自闡述他們心中的塵沙惑；影后張榕容形容：「就像是蝴蝶開始拍動了翅膀，就決定了結局的樣子，都是環環相扣的。」

金鐘影帝莊凱勛則表示：「好像看清了彼此，但又沒有真的看到對方核心的樣子。」金馬獎男配角劉冠廷認為：「就像在一團迷霧中，身處在沙塵暴裡面什麼事情都看不清楚。」此話一出，不禁引發觀眾們想像，《第三佈局 塵沙惑》中橫跨23年的兩起詭譎命案之間，是不是存在著改變命運的關鍵線索？

導演洪伯豪有感而發說：「人心有各種細思極恐的煩惱以及狀態或者陰影，這些都受到每個人生命中不同的成長過程與經驗影響，在《第三佈局 塵沙惑》中的某些角色也或多或少存在這種陰影在他們身上，所以他們看待事件的狀態，不見得是全然客觀的事實。」

這部影集由台灣金獎團隊《目擊者》監製唐在揚、《麻醉風暴2》導演洪伯豪與《麻醉風暴》編劇黃建銘攜手打造，將於6月13日在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道、HBO GO同步首播，每週日晚上9點，一次播2集。

(中時 )