大陸女星張含韻外型甜美，15歲時參加《超級女聲》奪下季軍出道，近年曾演出《蘭陵王妃》、《知否知否應是綠肥紅瘦》，受到不少觀眾喜愛，可近來網上流出一段她遭「代拍」圍拍調戲的畫面，讓網友一看全怒了。

大陸有種盛行職業「代拍」，指的是有人專門代替粉絲趕赴現場代為照相或攝影，並收取一定費用的行為，尤以機場、演唱會居多，並會根據明星的人氣、照片品質等明碼標價。

張含韻被代拍圍堵調戲，嚇到往後退喊「求你們別蹲下」。（圖／翻攝自微博）

最近張含韻就在工作現場被代拍圍堵，當時她身穿白色連身短裙、撐著陽傘，從室內走出來，場外已有一群男性代拍等候著，一見她出場，這群男代拍便開始拍照，還有好幾人用調戲語氣起鬨「哇」、「真是好嘿」、「好腿欸」，更疑似有人蹲下，想用低角度拍攝張含韻。

而張含韻見狀，本來往前走的步伐，硬是被嚇到退了好幾步，更向代拍們喊著：「哎呦！求求你們了，不要蹲下。」隨後才快步離開，雖然最後張含韻仍溫和地說拜拜，但看得出她相當緊張。

畫面曝光後，引發不少網友怒氣，留言痛批「這些代拍太猥瑣了吧，心疼張含韻」、「這群代拍真的很噁心很猥瑣，好幾次看到的角度都是趴在地下拍女明星」、「拍裙底是有病吧」、「這語氣猥瑣得想扇他們幾巴掌」、「什麽時候能整治這些代拍啊！」

(中時新聞網)