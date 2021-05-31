梓梓日前在個人社群分享自己生活的照片，卻遭到網友留言回應：「疫情很嚴重了！不戴口罩什麼意思？」讓梓梓氣得怒喊：「罵人之前，先問問自己有沒有仔細看別人的內文，不要以防疫之名，實酸民及正義魔人之實。」網友更是回覆：「耍什麼白痴呀！」梓梓更是回應：「如果疫情期間再不開工，我將會提告處理。」

梓梓今（31 日）在個人IG表示：「疫情期間我知道大家都很悶，呼籲大家還是要理智，之前有特別去註明，當時外景的工作照片是在二月份所拍攝，本土疫情還未爆發，最近有很多新聞是和正義魔人有關係，讓人看了很不舒服，重聽老翁不知道要實名制被怒罵要求鞠躬、戶外工作者獨自在車上吃便當被怒罵沒戴口罩」更怒喊，正義是什麼？並不是像你們這些人的行為，這些舉動讓人看了很不舒服。

梓梓日前在個人臉書分享自己生活的照片，卻遭到網有留言回應。（圖/梓梓臉書）

梓梓她坦言：「正義是什麼？防疫期間應該要有多一點包容、關懷。」呼籲大家將在接收到任何訊息，要先思考過後，再表達自己的看法。一直以來都希望，大家可以用更溫柔的對待這個世界以及身邊的人，千萬不要以防疫之名，行酸民。

許多網友在底下留言：「其實不用跟這種人解釋那麼多！直接提告就對了！」、「別擔心，這種人只敢活在網路上、螢幕後面，真的出來都是俗辣」、「他的大頭照也沒有帶口罩484也能檢舉」、「一堆口罩魔人，預防肺炎之前要先預防無腦啊」、「直接告、不然亂像愈來愈多」、「你不提告等於姑息他喔⋯⋯」、「謝謝您用心分享 支持」、「假正義 與其浪費時間酸藝人 不如好好待在家防疫。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)