周湯豪昨（30 日）在個人IG分享ㄧ張回舊照片，是他8歲參加華視綜藝節目，表演溜直排輪的畫面，他表示：「曾經以為，未來會當一名運動員。」他提到，不太記得這段滿滿的回憶，許多紛絲看到8歲的周湯豪與音樂才子王力宏同框，相當驚呼：「小時後的模樣，也太可愛了！」

周湯豪昨（30 日）在個人IG分享25年前，參加黃子佼與曹蘭共同主持「綜藝萬花筒」綜藝節，當時王力宏、邰正宵在國父紀念館，正在進行放風箏比賽，輸的那一方必須讓兩位小朋友溜直拍輪從身上飛躍過去，當時最後兩位一起接受懲罰，在畫面中可以看到，王力宏、邰正宵躺在地上，8歲周湯豪輕鬆溜直排輪飛過兩人身體，讓現場許多觀眾驚訝。小時後的周湯豪運動細胞很好，令人許多網友直呼，小時後的周湯豪也太可愛了。

周湯豪在個人社群表示：「那小兔牙發生什麼事，極限運動OG aka 國館小霸王，那是我的童年，從在國館溜街到學棍球隊出國比賽，曾經ㄧ度以為未來是運動員。」讓他坦言：「這影片太屌了，滿滿的回憶，雖然我不是很清楚這一段回憶。」看得出來，周湯豪從小喜歡溜冰這項運動。

許多網友在底下留言回應：「原來王力宏跟你差這麼多歲呀」、「王力宏怎麼都沒變老的感覺」、「從小就很有運動細胞、好經典的畫面喔！」、「黃子佼年輕好像阿翔、小時候好古錐.現在更帥」、「王力宏完全沒變」、「帥氣的歷史珍貴照片」、「好懷念，看到你小時候真的很可愛，愛笑的眼睛。」、「王力宏真的都沒變太驚人了、王力宏帥到不可理喻欸」

(中時新聞網)