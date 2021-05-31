知名網紅奎丁（Zamy）當年就讀輔仁大學時，因美貌和E罩杯好身材受人矚目，並有「雅典娜女帝」的稱號，後來踏足YouTuber圈，累積不少粉絲，近日她在網上分享穿搭服飾，深U小可愛完全展現好身材，被讚畫面超兇。

奎丁透露，最近終於找到穿起來舒服又包覆的Bra T，不藏私地想和大家分享，照片中，她穿著白色小可愛，外搭的藍白格紋襯衫要穿不穿，小心機增添幾分性感氛圍，尤其胸前深U剪裁，令奎丁大露深邃事業線，加上玩起下衣失蹤，一雙修長美腿也特別吸睛，火辣程度破表。

奎丁拍美照，大秀事業線和美腿。（圖／翻攝自IG）

特別的是，不少粉絲注意到奎丁的拍照背景是一片多肉植物，還留言討論「植物區超屌」、「後面植物潮，前面美人美」、「後面的多肉⋯兇」，而奎丁之前曾自爆很少穿內衣，就有網友笑問「你不是不穿的嗎？」釣出奎丁俏皮回應「對啊！可是這件再沒穿的話我就裸上身了餒，大哥哥。」互動十分逗趣。

奎丁日前在個人頻道實測自己的包養價格，除了有人開出每月40、60萬的包養費，更有人加碼表示在信義區有6間房子，都可以給奎丁住，而奎丁做完時驗後，就透露之前已經想做這個主題，「中間做了許多功課，其實大家都不知道包養這件事是合法的，包養其實是踩在一個灰色地帶。」更有律師補充說明：「如果是在交往過程中，給妳一筆金額當作生活費是不會違法，但是如果是給你多少費用，有開出服務項目與內容就是不行，因為在法律上是違法了公序良俗。

(中時新聞網)