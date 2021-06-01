【旅奇傳媒/編輯部整理】因應近期COVID-19疫情升溫，即日起至８月31日煙波國際觀光集團於旗下五館飯店推出中西主廚聯手設計的特製外帶餐盒，讓您安心在家也能大啖美饌！

煙波新竹湖濱館–醉月樓為新竹中餐廳經典指標，以中、粵式料理手法，結合傳統菜與在地菜之創意料理，呈現美饌新風華。由醉月樓當家主廚操刀，打造集結中粵料理精隨的四人闔家歡餐，內含獨門港式燒臘、主廚特色菜及美饌港點，賓客可自行選擇喜愛的餐點作組合。另也同步推出中、西、日式各三款餐盒，讓老饕盡享異國吮指美味，消費滿五個品項即可享免費外送服務(五公里內)。

煙波花蓮館–慕拉西餐廳主廚以獨門手感快炒烹飪密技，以特製醬汁及大火爆香快炒在地食材，讓料理呈現最佳原味和口感，鹹香涮口停不了！推出三款外帶餐盒，主菜可自由擇一（醬燒雞腿、秘製豬扒、鬼馬牛肉），另搭配鮮味蝦仁炒飯及主廚季節湯品各一份。

煙波蘇澳四季雙泉館–朝晴庭主廚選用南方澳現流海鮮與當季蔬菜推出三款外帶餐盒：蒜香野蔬義大利麵、港口海鮮義大利麵、主廚綜合海鮮披薩，在家防疫也能大啖最當季的新鮮海口味！

煙波宜蘭館–燦燦好食主廚掌勺，以均衡飲食為主要考量，推出三款外帶餐盒：燒烤韓式牛小排丼、煎烤岩鹽鮭魚排丼、酥炸油封鴨腿丼，海陸佳 餚盒盒用心烹調，讓您在家安心享用！

煙波台南館–隱糧主廚以正統義式烹調手法、保留食材原始風味，演繹出帶有府城故事味的多元西餐風貌，即日起外帶全品項披薩，獨享8折優惠！在家防疫也絕對不能錯過的義式美味！

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(中時新聞網)