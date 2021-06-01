南韓男神玄彬因為夯劇《愛的迫降》和孫藝真(孫藝珍)擦出愛火，在2021年元旦大方認愛，兩人愛得高調，一舉一動都受到關注，更有網友發現孫藝珍戀愛時像小女人一樣，小倆口感情穩定，日前竟有自稱在電影圈工作的網友爆料，2人很快就要踏入禮堂，玄彬還為此停工。

一名網友日前發文透露，自己在某電影拍攝現場聽聞消息，玄彬即將要和孫藝珍結婚，「聽說因為要結婚，推遲了一年的時間」，她在內文為男神死會感慨，直呼實在好可惜，但由於對象是孫藝真，所以她可以邊哭邊送上祝福，貼文一出立刻掀起熱議，然而男女雙方的經紀公司都還沒有出面證實此消息。

網友爆料玄彬和孫藝真將在明年結婚。（圖/翻攝自會火微博）

先前才有消息爆出，其實玄彬和孫藝珍早在2020下半年就決定要結婚，但2人都剛好39歲，逢9不吉利，不適合結婚，還推算如果2人真的要踏入婚姻，最快也要等到2022，且2人在2020年都有倍少拍戲行程，因此一切都還無法確定，充滿著變數。

事實上，小倆口認愛後，到處高調放閃，不僅高爾夫球場有他們的身影，網友還時常目擊2人一起吃美食，甚至一起拍攝廣告，閃瞎一票粉絲，孫藝真也時不時會在IG上曬出「男友視角」美照，過去還曾有消息傳出，小倆口已經購屋，2人何時會步入禮堂，成為外界最關注的焦點。

(中時新聞網)