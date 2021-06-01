全台防疫等級升至第三級，全台旅遊業彷彿按下的暫停鍵，而餐飲業也將餐點製作成外帶形式，讓民眾減少感染風險。位於恆春半島在地的旅行社-島風行旅配合防疫措施，推出線上旅遊和體驗活動，讓民眾在不能出門的狀況下，也能在電腦前輕鬆遊玩遊程！遊程適合親子、大人等，內容包含具有精釀啤酒的解說、食魚教育、手工環保皂DIY等不同內容，陪伴大家一起度過在家防疫的緊繃時刻！

島風行旅推出的線上旅遊體驗分成兩種方式進行，一種是在指定的日期時間進行線上直播，另一種是預錄好的影片，隨時隨地都可以觀賞。內容包括「教你如何品啤酒」，認識海魚保育的「食魚教育」，還有配合恆春半島在地特色農產所進行的豆乳雞、黑豆腐、大果藤榕、雨來菇、有機米食、環保手工皂等DIY體驗，未來還預計會陸續推出生態教案。有興趣的朋友只要付費成功，就可以得到專屬的觀賞網址點開來欣賞影片。直播影片裡邀請大家互動體驗，舉辦遊戲徵答送遊程等活動，消費者也可以在觀賞影片同時訂購相關農產品，並習得不同的料理廚藝方式。

在家防疫線上遊 旅遊農產還能打包外帶！(旅遊經/業者提供 )

★喝酒過量，有礙健康！

※「飲酒勿開車」、「未滿十八歲者，禁止飲酒」，以及「本場所不販賣酒予未滿十八歲者」。

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(中時新聞網)