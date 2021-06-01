39歲日本女星柴崎幸演過不少膾炙人口作品，在台灣擁有高知名度，不過除了演藝事業，她還和新歡在北海道經營牧場，不過現男方被爆已婚，讓她陷入不倫疑雲。

柴崎幸除了演藝事業外，也經營副業，在北海道經營「OUR HOME FARM」牧場，並成立「Les Trois Graces Inc.」公司，販售天然商品，不過現公司爆出出財務危機外，同齡華裔新歡也被爆已婚，引起網友熱議，質疑她搞不倫戀。

柴崎幸和華裔新歡在北海道經營牧場。(圖／翻攝自東網)

據東網報導，柴崎幸新歡來頭不小，在日本早稻田大學及英國牛津大學攻讀哲學，精通中、英、日3國語言，曾獲得英國王室聘用，擔任皇儲查理斯的秘書官長達8年。

柴崎幸2015年到英國拍攝時認識男方，有知情人士透露，雖然男方已婚，但柴崎幸十分傾慕他的才華，所以兩人一起移居北海道經營牧場，柴崎幸也說過，希望與有共同理想的人，建立屬於自己的烏托邦。

外型冷酷的柴崎幸，有「冰山美人」稱號，以《破案天才伽利略》、《大逃殺》、《在世界的中心呼喊愛情》等電視劇及電影，在台灣擁有高知名度，而不僅是影視，在音樂等領域也有好表現，順利站穩一線女星地位。

柴崎幸曾和「DA PUMP」主唱ISSA、妻夫木聰、樂團「UVERworld」主唱TAKUYA∞、足球金童中田英壽等人交往過，其中和妻夫木聰的戀情最受矚目，兩人多次傳出婚訊，只可惜最後仍以分手收場。

(中時新聞網)