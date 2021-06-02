本土疫情不斷升溫，蔡政府「防疫神話」隨之破滅，衛福部部長陳時中也瞬間「跌下神壇」。港媒評論指出，民進黨內多位可望角逐2022台北市長者正蓄勢待發，其中又以現任基隆市市長林右昌的動作最引人矚目，近期發言更明顯是針對雙北市長而來。

根據香港媒體《中評社》今日（2）評論表示，陳時中過去是民進黨參選台北市長的人氣王，雖黨內尚有文化部前部長鄭麗君、現任基隆市市長林右昌、現任立委吳思瑤等多位熱門人選，但在陳人氣鼎盛時，輿論一致認為陳是民進黨「最佳人選」，其他人也不敢大動作挑戰；然隨陳信任度與聲勢崩落，黨內其他有意參選者動作也開始變多。

評論指出，近期「3+11」政策可謂重創陳時中聲譽，陳公然在立法院「說謊」，稱放寬機組人員隔離為「3＋11」是副指揮官陳宗彥開會決定，但最後被踢爆陳宗彥根本沒參加關鍵會議，甚至這場會議竟沒有會議紀錄，更引發各界撻伐，一連串的處理讓陳時中被罵翻，與過去「防疫之神」的光環天壤之別。

評論表示，如今不僅民眾黨猛攻陳時中，黨內的林右昌近期發言針對性也很強，顯然都是衝著雙北市長而來，例如市場分流議題就直接嗆雙北市長，連市場分流都做不好還要怎麼封城等，可見林現在是想衝高基隆市政績，以作為政途更上一城樓的利基，當陳的人氣愈低林的機會就愈高，更可望2022年一舉進攻直轄市長。

(中時新聞網)