在疫情全國3級警戒的情形下，失智症病人必須暫停參加日間照護活動，也無法前往失智據點，必須盡量減少外出。生活型態的改變，對於病人與家屬都是很大的挑戰。新竹台大分院神經部醫師程郁文整理一些在疫情當中維持失智症病人與照顧家屬健康的小撇步，協助大家平安走過疫情。

1.協助病人建立勤洗手的生活習慣：我們可以陪著病人、多示範幾次正確洗手的步驟，並在廁所、進門入口、餐廳等位置貼上提醒洗手的標語或標誌，提醒病人多多洗手。

2.加強環境消毒：由於失智症病人有時較難遵守個人清潔的規則，家屬也可以加強家中的環境消毒，減少交叉感染。若是不得已需要出門，請多多提醒病人正確配戴口罩，返家之後記得洗手，並儘速換下外出的衣服。

3.維持與家人朋友的社交互動：雖然不能出門，我們可以利用電話、視訊等等方式，維持病人跟家人朋友間的情感交流。固定時間、穩定的社交互動可以協助穩定病人的情緒。

4.維持規則的運動：雖然不能出門，仍然要在家中進行規律的運動，日常作息包含飲食、運動與睡眠的時間盡量規律。台灣失智症協會有提供一些適合失智症病人的運動體操，不妨在家中試試看！

請參考以下台灣失智症協會網站的教學影片：

【失智防疫動一動│暖身操】 https：／／youtu.be／5IRlu204YEE

【失智防疫動一動│上下肢運動篇】 https：／／youtu.be／RX5_Hf5k-K4

【失智防疫動一動│心肺運動】 https：／／youtu.be／co-ih1HvDgw

5.進行一些病人喜歡的活動：每一位病人都有各自不同的個性與喜好，比如聽歌、畫畫、寫書法、打牌、整理庭園的植物等等，依照病人的喜好，照顧者可以協助並鼓勵病人進行有興趣的活動。

6.施打疫苗：失智症的病人，很高的比例是高齡長輩或同時患有多重慢疾病，因此如果感染新冠肺炎，有較高的重症風險。疫苗是目前唯一可以有效避免感染與重症的方式，等疫苗供應足夠時，請大家一定要循序儘快施打。

7.預先討論替代的照顧者與照顧計畫：疫情之下，失智症病人的主要照顧者一定會面臨比平常更多的挑戰與壓力；此外，如果主要照顧者也可能臨時必須隔離而無法持續照顧。因此，建議家人之間預先討論協調替代的照顧者，並可以列出照顧上的一些注意事項（比如日常作息、用藥時間與方式、病人特殊的習慣等等），避免臨時需要更換主要照顧者時而兵荒馬亂。

最後，如果有照顧上的各種困難，請不要忘記尋求社會資源與醫療的協助。台灣失智症協會失智關懷專線0800-474-580；新竹台大分院的失智症諮詢專線（03-5326151，轉3731、3732），歡迎需要的病友和家屬多多利用。

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