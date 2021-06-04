據中央畜產會統計，今天毛豬均價達每公斤85.47元，突破85元，農委會畜牧處副處長江文全指出，受到飼料成本高、端午節前需求增加，隨著疫情發展，民眾自炊比率提高採購需求增加，致使毛豬價格提高，但據其瞭解，零售價並未有大幅提高，多為肉商自行吸收差價。

江文全表示，雖然餐廳使用肉品降低，但餐廳可能使用冷凍豬肉、冷藏豬肉等，與傳統市場的毛豬拍賣市場來源不同；將密切觀察毛豬價格，疫情變數發展，如按照以往正常狀況下，端午節後價格會稍降，一直到中元節前會再提高。

農委會表示，近3年端午節前毛豬平均批發價格約每公斤78元至81元，近日豬肉價格因反映家庭肉類消費需求暢旺，雖略高於往年價格，但目前價格波動尚屬正常範圍。另外本年1月至5月進口豬肉產品累計已達2萬9392公噸，也高於去年同期28,972公噸，整體豬肉供應已能充分滿足國內消費需求，並無豬價大漲嚴重影響民生的情形。

農委會補充，近期國際間持續受新冠肺炎疫情影響，以及國際黃豆、玉米等成本及運輸費用增加，由於飼料是養豬主要成本，毛豬批發價格雖上漲，豬農收益仍受到飼料價格上漲影響有所壓縮。毛豬價格波動反映供需，屬短期季節性效應，該會將持續穩定供銷，以兼顧豬農及消費者權益。

(中時 )