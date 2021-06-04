新冠肺炎疫情延燒，全台升至三級警戒至6/14，也讓許多活動紛紛喊卡，像藝人侯昌明的兒子是今年國中應屆畢業生，但礙於疫情影響，學校改成線上畢業典禮，讓兒子心情相當失落，不過侯昌明仍要求全家人即便在家，仍得盛裝打扮岀席兒子人生重要時刻，讓網友大讚是100分的父親。

侯昌明兒子今年國中畢業，礙於疫情影響，不僅期待已久的畢旅取消，就連畢業典禮也改成線上模式，光想到兒子只能面對筆記型電腦，就感受到他內心有說不出的惆悵，不過侯昌明仍要求全家人重視此事，即便在家仍要盛裝打扮，不僅要讓兒子感受到滿滿的愛，對於他人生的重要時刻，家人也會認真看待，不輕意缺席，更希望兒子把這次當做人生經驗，畢竟未來得面對太多出乎意料的事，希望能學習在此情形之下，能穩定自己的心情和情緒。

根據《中國時報》記者訪問，侯昌明對於兒子得「隔空」參加畢業典禮，表示感到相當不捨，描述起兒子的線上畢業典禮，是介紹到兒子班級時，他就對著電腦螢幕揮手，但只要一沒被Cue，不只兒子無奈，其他同學不是臉垮就是在滑手機，直呼這場特別的線上畢業典禮「真是為難他們了」。

接著表示這波疫情爆發前，除畢業旅行以外，兒子還很期待畢業舞會，跟他嚷嚷要穿西裝帥氣出席，最後西裝是買了，卻因疫情扼腕取消，兒子失落地說：「不會吧，該不會連畢業典禮都要取消！」果然沒多久升三級警戒，改為線上畢業典禮。

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(中時新聞網)