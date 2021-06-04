信義區淹成汪洋！鼠鼠站浮板逃命 外送員使命必達冒險送餐

驚悚！台北街頭變水上樂園 暴雷雨外送員用生命送餐

受南方颱風彩雲、北方滯留鋒面，以及午後對流影響，今（4）日北台灣等16縣市發布豪、大雨特報，尤其雙北、宜蘭地區午後瞬間暴雨，各地災情頻傳，國家級警報「大雷雨即時訊息」緊急發出，對此美食外送APP平台foodpanda稍早發出最新公告，表示若天氣因素影響通行安全，將視各政府停班公告資訊暫停外送服務，並提醒外送員注意安全，若餐點出現延遲或取消情況，也請消費者多多見諒。

根據美食外送APP平台foodpanda發布的最新公告，內容提到今日部分地區雨勢過大，下雨導致外送訂餐需求量大增，因此除了以外送員行車安全為首要考量，呼籲他們多加留意氣候及路況外，若各縣市評估天氣會影響通行安全而宣布停班，foodpanda也將暫停提供外送服務。

又foodpanda表示，目前雖未收到延遲送餐的通報，可如果受淹水、路況不佳影響，導致餐點延遲或取消，也盼望消費者多加體諒，當然外送員如送餐地點下大雨，有發生淹水等情形，亦可即時回報派單單位，foodpanda「會以外送員安全作為主要考量」，勢狀況進行機動調整。

此外，氣象局除了對北北基發布大雷雨即時訊息，還對台北市發布大豪雨特報。而水利署也擴大一級淹水警戒範圍，包含大安區、內湖區、文山區、松山區、信義區、南港區，新北市汐止區、深坑區、新店區等。氣象局簡任技正伍婉華也提醒，雨勢將持續下到晚上，加上彩雲颱風接近，外圍環流今晚也會影響中南部，為南部、雲林及嘉義山區帶來豪雨。

信義區暴雨 馬路上演「水舞秀」

(中時新聞網)