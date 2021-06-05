本土疫情持續擴大，醫師出身的台北市市長柯文哲聲勢逆勢飆漲。柯市府前公務人員訓練處處長曲兆祥表示，蔡政府犯了許多錯誤，讓柯能不斷進攻殺球；柯如今掌握防疫發言權，民進黨要想翻身，趕緊把疫苗成績端出來是唯一方式。

曲兆祥今日（5）接受香港媒體《中評社》訪問表示，自從5月15日雙北市進入三級警戒後，柯文哲快速的反應抓住了防疫主題的麥克風，理論上柯的醫學背景與現任市長身份，台北市萬華區作為這波疫情的首要熱點，他應成為眾矢之的才對，但柯的網路聲量卻從5月17日起逐步往上爬，隨疫情愈近高峰期，柯的網路聲量就愈高。

曲兆祥指出，柯文哲在5月26日砲轟中央，「萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒？」還有回嗆美國在台協會（AIT）處長酈英傑發言，「才死11人不算多？」這兩句話尤其讓柯聲量飆至高點，雖也引來綠營網軍圍剿，卻也可見柯的聲量及正面評價在快速增加，這是具體數據都能印證的結果。

不僅如此，曲兆祥直言，從全球疫情爆發以來，衛福部部長陳時中始終緊握「防疫麥克風」，別人都沒有發言權，柯半年前也曾抱怨「現在誰敢逆時中？」但顯然在5月20日後，柯已掌握防疫麥克風，這點從等看每天下午2點衛福部記者會，跟等看每天下午3點半台北市政府記者會人數就能發現，民眾現在對柯記者會的期待顯然比對陳高。

綜觀以上，曲兆祥認為，民進黨現在唯有趕緊把爭取到的疫苗端出來，人民才會把功勞記在蔡政府身上；至於柯文哲，雖聲量與評價逆勢暴漲，但也要切忌急功近利，自己絕不能因為求功心切而犯錯，要始終保持自己在能球球殺到中央「miss掉的球」，否則會反殺到自己而前功盡棄。

(中時新聞網)