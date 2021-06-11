台北市某診所遭爆8日深夜違規替不符資格者施打AZ疫苗，北市政府9日對診所重罰200萬元，並終止合約。市長柯文哲認錯並坦言管控有問題，此事也引發綠營群起撻伐。國民黨立委李德維認為，搶打最好的疫苗可謂「特權」，但搶打其次的疫苗則叫「生存權」；他想問蔡政府，若今日疫苗充足民眾何須如此？若非民眾認為政府護航國產疫苗，何須冒著血栓風險也要搶打進口貨？

李德維昨日（10）在臉書發文表示，搶打最好的疫苗，那叫「特權」，搶打其次的選項，那只能叫「生存權」，而我們其他人，是被民進黨政府逼得沒有「選擇權」。

李德維指出，他就問蔡政府兩個問題：第一，如果今天疫苗充足，供應穩定，不必擔心寅吃卯糧，民眾有必要搶打嗎？第二，如果不是民進黨政府反智、反科學，不惜踐踏專業也要加持護航國產疫苗，激起了反感與不信任，民眾為何冒著血栓風險也要搶打進口貨？

綜觀以上，李德維強調，涉嫌違反規定偷打疫苗的診所該罰就罰，但大家也不能被帶歪風向了，放過真正該被檢討的錯誤，被監督的人。此文一出，獲得不少網友迴響，紛紛留言道：「應該要追究沒有疫苗的政府，怎麼現在卻被帶風向，追殺想要活下去的老百姓，根本是本末倒置！」「百姓何辜？孰令致之？」「我是那種沒有選擇權的人，只希望我能活到，能打疫苗的那一天」、「是的！這樣的亂世是誰造成的？」

(中時新聞網)