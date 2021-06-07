陳彥嘉飾演絕望的凱文。（民視提供）

陳彥嘉劇中跑去被車撞。（民視提供）

梁佑南劇中心痛哭不停。（民視提供）

民視金鐘好戲《日蝕遊戲》昨天(6日)播出精彩最終回，女主角楚宣為了逆轉黑暗，掌握證據成功阻止自己被當禮物獻身，而袁艾菲拿刀展開大屠殺，也讓觀眾印象深刻，並創下好口碑高收視，坐穩周日10點戲劇冠軍。新人陳彥嘉表示，最難忘的就是他飾演的凱文選擇自殺、被卡車撞的那場戲！

陳彥嘉說拍攝這一場戲時是冬天，加上是從校園跑出去，所以只穿一件單薄的學生制服，光是走在街道上就不由自主地顫抖，但攝影機一開錄就要讓自己忘記低溫，專心投入在表演內，當導演一喊action，「絕望凱文」就上身，只是很想哭的他，卻被導演說不能哭，讓他直呼真的快要內傷！

他表示，最刺激的是被車撞到後，躺在冰冷的柏油路上40分鐘，全身顫抖還要擺出肢體扭曲，為了連戲，這40分鐘內都不能移動，讓他直說「演屍體真不容易」，最後拍完後，他還無法站起來需要旁人攙扶，加上天氣冷，演完之後一句話都說不出來，非常難受。他說如果要他選擇，他不會像凱文這樣魯莽，因為這樣不能解決事件，反而讓周遭的人痛苦。

劇中飾演凱文媽媽的梁佑南也說拍那場戲真的太難受，想到兒子凱文因為家族事件選擇自殺，真的是打臉父母親；昨晚播出時她是跟全家人一起收看，她邊看邊提醒大家「自殺不能解決事情」，還好只是戲劇效果，不斷提醒觀眾不要模仿。

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