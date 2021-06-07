因應本土疫情嚴峻影響，勞動部擴大辦理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」費用申請自今(7)日起開放上網登錄，本次擴大適用對象至85萬名，不同請領資格者可領1萬或3萬的生活補貼，然而申請首日卻出現流量塞車的情況，勞動部表示，系統已經設定排隊功能啟動，假如本身沒有急迫需求，建議可以過幾天再登錄。

因應疫情升溫對自營工作者等影響，勞動部擴大辦理的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」今日起開放網路線上登錄帳號，勞工可以持續登錄到7月5日，然而開放申請首日就出現流量塞車的狀況，許多民眾擔心會錯失申請的機會。

勞動部表示，因為今天是網路登錄第一天，本年度擴大適用的85萬名自營作業者將開始上網登錄，網路流量將會最高，系統已經設定排隊功能啟動，讓大家知道可以上網登錄時間，也請申請民眾耐心等待。

勞動部提醒，如果本身沒有急迫需求，建議可以過幾天再登錄，讓有需要勞工可以先行使用，只要在7月5日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會因為晚一點傳帳號登錄而影響。

請領資格部分，針對符合排富原則的適用對象，本國籍勞工在108年度個人所得未達40.8萬，且今年4月30日前已於職業工會參加勞保、月投保薪資2.4萬以下者，每人補貼3萬元；至於月投保薪資超過2.4萬(即月投保薪資等級在2萬5200元以上)的勞工，每人則補貼1萬元。

勞動部強調，符合資格者可至勞保局官網e化系統，以自然人憑證或免插考雙號(健保卡號＋戶號）登入，進入系統輸入本人金融帳戶帳號、通訊地址及行動電話，登入資料無誤後，將盡速撥款入帳；至於勞保局系統已有去年撥付生活補貼帳戶的資料，生活補貼已在6月4日起直接核撥到勞工帳戶。

(中時 )