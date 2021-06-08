【愛傳媒黃文博專欄】這幾天，有兩場及時雨。

第一場真真實實的雨，下得人人眉開眼笑，就算局部地區豪雨成災，也甘願承受。這叫天降甘霖。第二場是被總統比喻成及時雨的美國疫苗，C-17重型運輸機載來三位大牌議員，高調布達，來得轟轟烈烈。這叫天降神兵。

老天的及時雨，幾乎下在所有地方，大家雨露均霑，遲到了，但誠意夠。老美的及時雨，75萬劑，如同水龍頭的一滴水滴到龜裂的土地，不但遲到，而且吝嗇。

為了盞盞之數，三位重量級議員像極了馬太福音裡，依照伯利恆之星指示到耶路撒冷的三智者，對著他們關愛的對象說出：「美國⋯⋯不會讓你們孤軍奮戰」。

智者話中有話，老美的及時雨要下在特定對象身上，幫忙滅火降溫。三智者說話的真正意思應該是：「美國⋯⋯會讓『妳』孤軍奮戰」吧？

飛機大到姿態擺足，美國挺！動作大到面子給夠，拜登罩！

飛機轟轟的來，明著援台，實則保「英」。智者匆匆的走，明著給疫苗，實則壓陣腳。

這場3小時的短劇，三智者只是配角，遠在華盛頓的編劇把主角位置留給了台灣領導人。快閃演出，給哭求疫苗的台灣人看，演完散場，演戲的志得意滿，看戲的仍然一苗難求。

誰都知道，單憑那出乎眾人意料之外少的75萬劑，美國挺也不會變成美好挺！想躲過疫情，山姆大叔動作再怎麼大，區區75萬，拜登罩跟拜燈罩一樣，沒效！

AIT主席離台前說的一番話，說中了，台灣真的只拿到75萬劑，及時雨變毛毛雨。日本外相說的大實話，成真了，勞煩助日代表90度鞠躬的日援疫苗數字，並非眾所期待的311，而是124。

別怪人家出手不夠大方，台灣執政當局自己訂貨訂得保守，搶單搶得消極。關於疫苗，不是沒有超前部署，但是只為國產疫苗超前部署，至於購買國外疫苗，超欠部署。

外國政府為保護人民，拼命在國際市場爭搶疫苗，小動作不斷，做法，可歌可泣。台灣政府為保護企業，用盡招數推託遲滯，假動作一堆，人命，可割可棄。

國際社會兩個原則，第一，實力原則。第二，現實原則。台灣對美國這麼忠貞不貳，為什麼只盼來75萬劑？這跟忠貞無關，好嘛！跟上述兩個原則有關。

第一，既然台灣對自製疫苗的「實力」這麼有信心，美國當然不願破壞台灣的好事啊。第二，「現實」狀況是，台灣沒有像其他缺疫苗的國家一般，死纏爛打要疫苗啊。

實力+現實=一架大大的C-17，捎來少少的75萬劑。

反正，老美的這場及時雨，重點根本不在疫苗數量，而在捎個訊息給不滿的台灣人：美國隊長來了，大家別氣了。同時捎個信息給大陸：復仇者聯盟隨時出動，你們要乖乖。

台灣這一波暴起的疫情，對台美政治人物來說，防疫僅是表面文章，心裡有更高遠的盤算。

孔子說：「民可使由之，不可使知之」，用在眼前情勢，太貼切了。因此，不要再逼問指揮官疫苗在哪裡，不要再質疑領導人要把手臂留給國產疫苗的決心。

至於眾人寄情於老美，醒醒吧，C-17不會每天飛松山，疫苗數量也不會從75萬到750萬。前美國總統柯立芝早說白了：「The business of America is business.（美國是做生意起家的）」。

談到做生意，山姆大叔的算盤可大支了，台灣執政當局的盤算全在美國的算盤裡，連日本的算盤都在美國的盤算內。廖添丁和宮本武藏，注定跟在美國隊長後面，但不算復仇者聯盟的一員，充其量是替隊長擦盾牌的跟班。

最近的兩場及時雨，前一場是甘霖，後一場是神兵。由C-17帶來的這波神兵及時雨，到底是下給誰的？懂了吧。

作者為資深品牌專家

照片來源：疾管署官網截圖。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)