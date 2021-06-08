全台首例打AZ疫苗引發血栓的個案是桃園市民，桃園市長鄭文燦8日前往探視，他提到余男自費70萬免疫球蛋白治療保命，市府募集公益防疫基金代墊，以慰問金提供，除大器表示：「未來不必返還！」還幫余男跟指揮官陳時中「報告」，積極爭取最適當的補償。

鄭文燦說，30歲的余男原來上班跟居住地在桃園，近日搬到鶯歌，他在桃醫自費接種AZ疫苗以後產生身體不適，前後在桃醫跟林口長庚就醫，因為血栓併血小板低下症的症狀比較專業，由前林口長庚紀念醫院院長鄭明輝率領導小組救治，余男身體順利恢復正常。

鄭文燦說，余男有跟市政府衛生局提出「預防接種受害救濟」，依規定要送中央疾管署審查，可以按照副作用的不良反應或者嚴重反應的等級請求國賠，假如不良反應是跟接種疫苗有關，國家必須負擔起賠償的責任，有300萬以下、也有600萬以下等級，他尊重中央的決定。

鄭文燦說，余男自費就醫的70萬元，他已募集公益防疫基金，以慰問金方式墊支，「不用返還！」，他也已跟指揮官陳時中反映，獲高度重視，會持續幫忙爭取中央在疫苗接種副作用的救濟制度，希望中央給他最適當的補償。

衛生局長王文彥也指出，余男是非常罕見的血小板低下跟血栓的形成，跟一般血小板低下跟血栓的致病機轉非常類似，治療方法也類似，因此治療成功率蠻高的，強調是萬一的萬一、非常少數的狀況，及早就醫可以治癒。

(中時 )