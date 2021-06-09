最新8日歐洲(ECMWF)模式模擬850百帕風場圖顯示，周五(11日)20時南海有「熱帶擾動（L）」(左圖)發展。下周一(14日)20時「西南氣流」增強並已抵達台灣(右圖)。（翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」）

梅雨鋒面北移，氣象專家吳德榮指出，今起到周六白天炎熱，加上水氣多，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨。周五起南海有熱帶擾動發展，導致南海的西南氣流增強，下周一前後抵達台灣，連續幾天中南部有大量降雨的條件。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄寫道，最新歐洲模式模擬，周五(11日)起南海有熱帶擾動發展，大致往西北朝海南島、廣東一帶進入大陸。將導致南海的西南氣流增強，約於下周一(14日)前後抵達台灣附近，配合仍在北部海面徘徊的梅雨鋒，將有連續幾天為中南部帶來大量降雨的條件。但此為4天之後至10天的模式模擬，無論是熱帶擾動的動向，或是西南氣流抵達台灣附近的時間及強度，各國模式皆有差異；故其時空分布，模擬仍持續調整中，尚不宜遽下定論，應密切觀察。

關於最近天氣，吳德榮說，昨天(8日)午後強對流發展，影響山區及部分平地，帶來劇烈天氣，其中嘉義竹崎鄉最大時雨量達185.5毫米，甚至還有殘餘雲系的少量降雨、跨過凌晨才完全消散。今晨觀測資料顯示，台灣上空已轉晴。

吳德榮說，今日至周六(9至12日)梅雨鋒北移，各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有強對流發展，帶來局部陣雨或雷雨，近山區及部分平地受影響，有劇烈天氣發生的機率，要注意氣象局發布的特報；今日氣溫，北部23至36度，中部23至37度，南部23至37度，東部22至35度。下周日(13日)天氣型態仍類似，但午後對流的範圍稍擴大。

(中時新聞網)