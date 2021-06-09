台大公衛教授陳秀熙表示，近日確診數下降，是民眾「乖了兩周」的成績單，但最近防疫已顯疲態，人流開始變多，有沒有下降要看下周才準，他更直言，三級警戒恐怕要七月中才有望下降，且是需要民眾高度維持現況才有機會。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「人潮確實有稍微浮動」，但何時解除「不預作臆測」，也已經做廣篩，希望把社區中的隱藏傳染者都找出來。

陳秀熙表示，這周的確診數下降，與兩周前防疫緊縮有關，是民眾「乖了兩周」的成績，但從近日人流變多來看，防疫已顯疲乏，未來兩周的數字，就可以知道這兩周有沒有做好。他認為，民眾必須持續維持低度人與人的接觸，就像先前管理非常嚴格、很乖，七月中才有望降到二級警戒。

陳秀熙強調，想要回到過去零星個案已經不可能，台灣民眾在三級警戒下可以維持這樣的數字，跟國際面臨第一波疫情時，已經表現很好，是民眾謹守防疫生活的成果。尤其長照機構裡的慢性病長者，只要守住高風險區域，並維持低度人與人的接觸才能守住。

對於陳秀熙認為七月中有望解除三級警戒，陳時中今天在疫情記者會上表示，人潮有稍微一點浮動，但大致上人潮管制上還算好，還算穩定。至於何時解除，「這些東西我們不預作臆測，需要疫情變化在做處置。」

至於社區是否還有黑數未被找到？陳時中說，大家喜歡用黑數，這是有可能性，是指不確定的案子，但交叉疫情調查，或是整體風險區域檢查，多重的隱藏傳染者被找出來，現在我們做的相對的廣篩，希望找出確診者。

(中時 )