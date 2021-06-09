面板大廠公布5月營收，受惠面板報價上漲，單位面積ASP增加，友達(2409)及群創(3481)均較去年同期成長達4成以上，彩晶(6116)年增率更達123％。去年爆發疫情以來，居家辦公、線上教學、居家娛樂等防疫動作衍生需求持續增溫，包括筆記型電腦、螢幕、電視等面板終端應用買氣均熱絡，第2季面板市場仍是供不應求。缺料狀況目前無法完全改善，預估面板報價尚有上漲空間，近期面板報價漲幅趨緩，則要進一步觀察。

友達5月營收321.2億元，月增8.5％，年增47.8％；累計前5月營收1446.59億元，年增51.3％。5月面板總出貨面積達213.8萬平方米，較4月份增加3.5％。

群創5月合併營收314億元，月增3.4％，年增42.3％；累計前5月營收1455.61億元，年增56.36％。5月大尺寸合併出貨量共計1,242萬片，較上月增加4.0％；中小尺寸合併出貨量共計2,740萬片，較上月減少2.0％。

彩晶5月合併營收28.2億元，月增2.3％，年增123％；累計前5月營收134.53億元，年增136.18％。5月中、小尺寸面板出貨量為3,514萬片，較4月份減少約3.8％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量26.9萬片，較4月增加約53.7％。

(時報資訊)