在台大任教的中研院院士陳培哲，因質疑國產疫苗製造與效力，遭政治力攻擊，甚至被質疑擔任上海摯盟醫藥科技公司官網掛名科學顧問，涉大陸兼職疑慮，對此他回應，違法兼職說法是「捕風捉影」，今(9)日他已提該公司澄清此事的電子信件，向台大校方證明清白。

對於近來受綠營攻擊不斷，陳培哲坦言內心非常沉痛，他也提到民進黨政府過去歷經言論自由壓制，如今卻變成加害者，令人深感遺憾與痛心。

陳培哲是我國肝病研究權威，常到世界各地參加會議，各地藥廠更時常他請教相關專業。陳培哲指出，上海摯盟醫藥科技公司是研發生產B型肝炎藥物公司，跟疫苗無關，並且該公司科技長張志軍原本在美國藥廠工作。

陳培哲提到，多年前他到大陸開會時，該公司口頭邀他擔任名義科技顧問，沒有簽約、不給薪，因此根本沒有兼職的問題，如此口頭邀請或詢問是業界常態，當然也不需要與台大申請。

陳培哲說，在獲知涉及兼職問題後，該公司由於在美國、大陸都有分公司，因此寄發中英文版電子信件澄清，並向他道歉，他在今天也已將電子信件證明拿給台大校方，該公司也會將中文信件放上網站澄清。對於近來引起諸多討論，他強調目前最重要的是解決疫情，而非造成對立。

至於在台大機械系任教的胞弟陳炳輝在臉書聲援，陳培哲低調回應，感謝各界關心，並指出：「我想這表示我們的家教良好，自由開放，可以表達不同的意見。這是在我們家常常發生，但是不會傷感情的。」

(旺報 )